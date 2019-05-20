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Gaziantep'te Suriyelilerin döner bıçaklı kavgası 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te Suriyelilerin döner bıçaklı kavgası 3 yaralı

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu 2 aile arasında çıkan ve döner bıçakları ile sopaların kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GAZİANTEP Gazikent Mahallesinde meydana gelen olayda; Suriyeli 2 ailenin bireyleri arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflar, birbirine döner bıçakları ve sopalar ile saldırdı.

Ortalık savaş alanına dönerken, ihbarla olay yerine gelen polisler, kavgayı sonlandırdı. Kavgada 3 kişi, hafif yaralanırken, bazı kişilerin gözaltına alınıp, sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan Suriyeli ailelerin kavgası, bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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