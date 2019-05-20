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Antalya Döşemealtı'nda AK Partili Meclis üyesi CHP’ye katıldı

Antalya Döşemealtı'nda AK Partili Meclis üyesi CHP’ye katıldı

Antalya’nın Döşemealtı İlçesinde Ak Partili Meclis Üyesi Mehmet Duman istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. 

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Ak Parti listelerinden seçime giren ve kazanan Mehmet Duman partisinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisine katıldığını açıkladı.

Hizmet yarışına bundan sonra CHP Meclis Üyesi olarak devam edeceğini söyleyen Duman, "Amacım İlçeme daha fazla hizmet edebilmek. Bu düşüncelerle oy veren yada vermeyen herkesin Meclis Üyesi olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerinde bulundu. 
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Duman’ın CHP'ye katılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Duman, Döşemealtı Belediyesi’nde Başkan Turgay Genç’in A takımında yer alacak ve başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

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