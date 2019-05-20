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İBB’nin şampiyon tekvandocusu İrem Yaman tarih yazıyor

İBB’nin şampiyon tekvandocusu İrem Yaman tarih yazıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından İrem Yaman İngiltere’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti. 23 yaşındaki Yaman’ın kariyerinde 2 Dünya, 2 Avrupa, 1 Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu ve sayısız madalya bulunuyor.

Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası İngiltere’nin Manchester kentinde gerçekleştirildi. 150 ülkeden 975 sporcunun katıldığı şampiyonada milli takım kadrosunu oluşturan 16 sporcunun 5’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından oluştu. İBB’li İrem Yaman Dünya Şampiyonu olurken, Nafia Kuş ise bronz madalyayı ülkemize getirdi. 

İrem Yaman 2 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti. Milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılım yolunda da büyük bir avantaj elde etti. Yaman 2015’te Rusya’da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nda da altın madalya kazanmıştı. Nafia Kuş ise dünya şampiyonalarındaki ikinci bronz madalyasını elde etti.

İrem Yaman’ın kariyerindeki tüm başarıları:

• Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonu (Ağustos 2014 – Türkiye)
• Büyükler Dünya Şampiyonu (Mayıs 2015 - Rusya)
• Avrupa Tekvando Şampiyonası Şampiyonu (Mayıs 2016 - İsviçre)
• İslam Oyunları Şampiyonu (Mayıs 2017 - Bakü) 
• Üniversiteler Yaz Spor Oyunları Şampiyonu ( Ağustos 2017 - Tayvan)
• WT Grand Slam Şampiyonlar Serisi Şampiyonu (Ocak 2018 - Çin)
• Büyükler Avrupa Şampiyonu (Mayıs 2018 - Rusya)
• Akdeniz Oyunları Şampiyonu (Haziran 2018 - İspanya)
• Grand Prix 2. Seri Şampiyonu (Ağustos 2018 - Rusya) 
• Grand Prix 3. Seri Şampiyonu (Eylül 2018 - Tayvan) 
• 4. Başkanlık Kupası Büyükler Şampiyonu (Şubat 2019 - Antalya)
• Amerika Açık Tekvando Turnuvası Şampiyonu (Mart 2019 - Las Vegas) 
• Belçika Açık Tekvando Turnuvası İkincisi (Mart 2019 - Belçika)
• Büyükler Dünya Şampiyonu (Mayıs 2019 - İngiltere)

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