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Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara turunda

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta MHP Milletvekili Baki Ersoy'a hediye ettiği "Mustang" marka klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği görüntüler MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobilini kullandı.

MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kullandığı 1988 model Volvo marka 740 GL klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı.

Ferdi Tayfur'un kendisi için yazdığı, "Bu bana yeter" şarkısı eşliğinde trafikte ilerleyen Bahçeli'nin, Volvo marka aracı, ilk klasik otomobillerinden biri olarak biliniyor. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta "Mustang" marka klasik otomobilini, partisinin Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etmişti. 

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