HABER /  DÜNYA

AB'den İran ve ABD'ye çağrı

Anadolu Ajansı
AB'den İran ve ABD'ye çağrı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, ABD ile İran arasında artan gerilime ilişkin, "Bölgenin daha fazla istikrarsızlık unsuruna ihtiyacı yok" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Twitter'dan "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur" paylaşımına dair bir soruyu yanıtladı.

Herhangi bir tweet özelinde yorum yapmayacağını belirten Kocijancic, "Ancak, daha geniş açıdan bakarsak, bölgenin daha fazla istikrarsızlığa ihtiyacı yok. Bu sürekli olarak söylediğimiz bir şey. Her çeşit provokasyondan kaçınılmalı ve gerilimi azaltacak her türlü çaba gösterilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İran gerilimi

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu 'yabancı terör örgütleri' listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmına yeniden başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa bir süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne göndermişti.

Trump, İran'ı bir kez daha tehdit ederek, "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur" ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rum yönetimi, Fransa'ya deniz üssü verilmesini öngören anlaşmayı onayladı
Rum yönetimi, Fransa'ya deniz üssü verilmesini öngören anlaşmayı onayladı
CHP İstanbul seçimi için milletvekillerini görevlendirdi
CHP İstanbul seçimi için milletvekillerini görevlendirdi
Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası!
Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası!
DSÖ'den Ebola uyarısı: Tarihin en ölümcül ikinci salgını
DSÖ'den Ebola uyarısı: Tarihin en ölümcül ikinci salgını
Ozan Kabak Bundesliga'da 'yılın genç oyuncusu' adayı
Ozan Kabak Bundesliga'da 'yılın genç oyuncusu' adayı
Yargıtay Emrah Serbes kararını 23 Mayıs'ta verecek
Yargıtay Emrah Serbes kararını 23 Mayıs'ta verecek
ÖNCEKİ HABERLER
YSK'den yedek üye itirazına ret
YSK'den yedek üye itirazına ret
İBB'den Cumhuriyet'in iddiasına yalanlama!
İBB'den Cumhuriyet'in iddiasına yalanlama!
ALES sonuçları açıklanıyor TC ile ALES sonuç sorgulama sayfası
ALES sonuçları açıklanıyor TC ile ALES sonuç sorgulama sayfası
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'matematik dersi' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'matematik dersi' açıklaması
Gaziantep'te Suriyelilerin döner bıçaklı kavgası 3 yaralı
Gaziantep'te Suriyelilerin döner bıçaklı kavgası 3 yaralı
İSG 1. dönem sınav sonuçları açıklanıyor TC ile sorgulama
İSG 1. dönem sınav sonuçları açıklanıyor TC ile sorgulama
Trump'tan 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' sorusuna cevap
Trump'tan 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' sorusuna cevap
65 yaş yaşlılık maaşı bayram öncesi yatacak mı yeni haber
65 yaş yaşlılık maaşı bayram öncesi yatacak mı yeni haber
Yorumlar 1 yorum