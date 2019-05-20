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Bakan Pakdemirli'den bin 860 rakımda iftar

Bakan Pakdemirli'den bin 860 rakımda iftar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karlık Orman Yangını Gözetleme Kulesi'nde orman muhafaza memurları ve orman işçileriyle iftar yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yeni dönemde yangın gözetleme kulelerimizi daha modernize ederek, biraz da elektronik altyapıyla buluşturacağız." dedi.

Pakdemirli, Beypazarı ilçesindeki bin 860 rakımda bulunan Karlık Orman Yangını Gözetleme Kulesi'nde orman muhafaza memurları, orman işçileri ve bölgedeki idarecilerle birlikte iftar yaptı.

Pakdemirli, yemeğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Ormancıların Türkiye'nin görünmez kahramanları olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Zaman zaman teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu ramazan ayı da bir fırsat oldu bir araya geldik ve yangın gözetleme kulemizde birlikte oruç açtık." diye konuştu.

Türkiye'de 770 gözetleme kulesi olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Kulelerimiz, orman yangını çıkma potansiyeli olan aylarda aktif hale geliyor. Bir ağaç yanmasın diye çalışanlarımız yazın 4-5 aylarını burada geçiriyor. Yeni dönemde yangın gözetleme kulelerimizi daha modernize ederek, biraz da elektronik altyapıyla buluşturacağız. Bu gözetleme işlerini uçaklarla yapma konusunda da bazı inisiyatiflerimiz olacak, bu konularda da çalışmalar yapıyoruz." 

Orman teşkilatında bayanların sayısı artıyor

İftar programına katılan Kapaklı Orman İşletme Şefi Özlem Yılmaz da Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i ağırlamatan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Orman teşkilatının erkek egemen bir yapıya sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Son zamanlarda bayanlarımızın da görev aldığı alanlar artıyor. Gerek şefliklerde gerekse genel müdürlüğümüzde biraz daha ağırlığımızı koymaya başladık." şeklinde konuştu.

Orman muhafaza memuru Hayrullah Uludağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, orman yangınlarının oluşmaması için yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi.

Vatandaşların ormana piknik için geldiklerinde çok dikkatli olması gerektiğini belirten Uludağ, "Vatandaşlarımız sayfiye yerlerine geldiğinde çöplerini, özellikle de şişeleri doğaya atmamaları gerekiyor. Bunlar güneş ışığında mercek görevi görüp yangın çıkmasına neden olabiliyor. Yangınlarında dışında hayvanlara ciddi zarar verebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İftarın ardından, Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Orman Genel Müdürü Karacabey ve yemeğe katılan diğer teşkilat mensupları yakılan ateşin etrafında sohbet edip semaverde çay içti.  
   

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