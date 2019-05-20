Ali Koç'tan Ergin Ataman'a sert tepki

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EuroLeague Final Four'unda yaşanan olaylar ve Ergin Ataman'ın sözleri ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes ile CSKA Moskova arasında oynanan EuroLeague Final Four final maçında taraftarların tepkisinin ardından Ergin Ataman'ın, "Ali Koç'un bana bir özrü var" açıklamasına tepki gösterdi.

Ali Koç, Ergin Ataman'dan özür dilemeyeceğini belirtirken, "Ergin Ataman'ın geçmiş vukuatlarına baktığımızda, fair play bekleyecek en son kişidir. Özür beklemesi de işin arsızlık boyutudur." ifadelerini kullandı.