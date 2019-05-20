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Sarar Holding soyguncuları o ülkede yakalandı

Sarar Holding soyguncuları o ülkede yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarar Holding soyguncularına ilişkin, "Biraz önce Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüştüm. Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattırdık." dedi.

Eskişehir'de silahlı ve yüzleri maskeli 3 kişi, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini rehin aldıktan sonra evdeki kasayı soyup kaçmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarar Holding soyguncularının Bulgaristan sınırında yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Avrasya Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri ile bir araya geldi.

"Bulgaristan'da bunları yakalattık"

Soylu, burada yaptığı konuşmada Sarar Holding soyguncularının Bulgaristan sınırında yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, "Bundan 2 gün önce Eskişehir'de bir hırsızlık yapıldı. Bir iş adamının evine 3-4 kar maskeli hırsızın girmesiyle eşiyle beraber elleri bağlanarak kasaları soyularak ve biraz da darp edilerek hırsızlar oradan kaçtılar. Arkadaşlarımıza hemen talimat verdik. Valimiz, emniyet müdürümüz, 48 saat geçmeden. Bakınız kamera yok, şahit yok, kim oldukları belli değil. Biraz önce Bulgaristan İçişleri Bakanıyla görüştüm. Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattırdık" şeklinde konuştu.

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