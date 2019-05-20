DSÖ'den Ebola uyarısı: Tarihin en ölümcül ikinci salgını

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgının yayılma riskinin hala 'çok yüksek' olduğu uyarısında bulundu.

İnsan sağlığına ilişkin pek çok konunun ele alınacağı 'Dünya Sağlık Asamblesi'nin 72. toplantısının açılışında konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, KDC'deki Ebola salgının şimdiye kadar karşılaştıkları en karmaşık sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Ülkedeki tüm farklı siyasi grupların bir araya gelerek salgına karşı ortak mücadele vermesi gerektiğine işaret eden Adhanom, "Çünkü, Ebola taraf tutmuyor. Bu herkesin düşmanı. Bu salgını sonlandırmak için bir araya gelmediğimiz sürece, salgının daha da yayılması, daha pahalı ve agresif hale gelmesi hususunda gerçek bir risk taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz sadece bir virüsle savaşmıyoruz"

Adhanom, salgının yayılma riskinin 'çok yüksek' olduğu uyarısını yaparak, KDC'deki her çatışmanın ve saldırının Ebola virüsüne yayılmasına yol açıyor.

DSÖ Genel Direktörü Adhanom, "Biz sadece bir virüsle savaşmıyoruz. Emniyetsizlikle savaşıyoruz. Şiddetle savaşıyoruz. Yanlış bilgilendirme ile savaşıyoruz. Bir salgının siyasallaşması ile savaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tarihin en ölümcül ikinci salgını

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sağlık Direktörü Emanuele Capobianco, BM Cenevre Ofisi'nde geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, geçen temmuz ayından bu yana KDC'de Ebola virüsünden ölenlerin sayısının bin 100'ü aştığını aktarmıştı.

Capobianco, tarihin en ölümcül ikinci Ebola salgını ile karşı karşıya olduklarını kaydetmişti.

11 binden fazla kişi öldü

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.