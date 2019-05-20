BDDK'dan bankalara dolar talimatı

BDDK'nın bankalara gönderdiği yazıya göre bankalardan 100 bin dolar ve üzerinde döviz alımları bir gün sonra hesaplara geçecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların döviz alım ve satım işlemlerine yeni kural getirdi.

BDDK tarafından bankalara iletilen yeni kural çerçevesinde, 100 bin dolar üzeri döviz almak isteyenler bir gün bekleyecek. Dövizin Türk Lirası karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz hesaba ertesi gün geçecek.

Döviz bozduranlar için bekleme süresi yok. Satılan dövizin Türk Lirası karşılığı aynı gün hesapta olacak. Böylece spekülatif döviz talebinin frenlenmesi, piyasa istikrarırının desteklenmesi amaçlanıyor.

Söz konusu uygulama yarın başlayacak. Geçtiğimiz günlerde döviz alımına binde bir oranında vergi de getirilmişti.