İşsiz genç kendini yakarak yaşamına son verdi

Gaziantep'te 5 yıldır işsiz olduğu belirtilen Eyüp Dal, başvurduğu Şahinbey Belediyesi'ne yaptığı başvurudan da olumsuz cevap alınca kendini yakarak yaşamına son verdi. Dal'ın işsizlik nedeniyle bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.

GAZİANTEP'te 5 yıldır işsiz olduğu belirtilen Eyüp Dal, son başvurduğu iş başvurusundan da sonuç alamayınca kendini ateşe verdi. Dört gün önce yaşanan olay sonrası tedavi altına alınan Dal'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Eski hükümlü olduğu belirtilen Eyüp Dal, İŞKUR başvurularından da sonuç alamayınca son olarak Şahinbey Belediyesi'ne iş başvurusunda bulundu. İddialara göre Dal'ın iş başvurusu burada da kabul edilmedi. Bunun üzerine Dal, belediye binası önünde üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Dal'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

"Benden aldığı harçlıkla benzin almış"

Eyüp Dal’ın kardeşi Mesut Dal, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada kardeşinin işsiz olduğu için arada sırada kendisinden harçlık aldığını dile getirdi. Olayın yaşandığı gün kardeşinin yine eski model aracı için benzin alacağını söyleyerek kendisinden para istediğini anlatan Mesut Dal şu ifadelere yer verdi;

“Kardeşime harçlığını ben veriyordum. Olayın yaşandığı gün benden aracına benzin almak için para istedi bende verdim. Daha sonra öğle saatlerinde polis beni aradı. Polis kardeşimin kendisini yaktığını ve hastaneye kaldırıldığını dile getirdi. Bende annemleri aradım ve hastaneye gittim. Kardeşim yoğun bakım ünitesinde kendisine gelemedi ve yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz. Kardeşimi genç yaşta toprağa verdik.”