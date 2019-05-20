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BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, Moses'ın 58. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve ilk 6 iddiasını sürdürdü. Ateş hattında kalan Erzurumspor ise kümede kalma umutlarını zora soktu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek üst üstte 3. galibiyetini elde etmiş oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 59. dakikada Victor Moses'ın penaltısıyla geldi.

59. dakikada VAR kararı sonrası Fenerbahçe penaltı kazanırken, topun başına geçen Moses Fenerbahçe'ye 1-0'lık galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe üst üste 3. galibiyetini elde ederek puanını 43'e çıkartırken, BB Erzurumspor 32 puanda kaldı ve kümede kalma umutlarını zora soktu.

Maçtan önemli dakikalar

2’nci dakikada kazanılan serbest atışı Emrah kullandı. Emrah’ın sert şutu yandan az farkla auta çıktı.

14'üncü dakikada Taylan, cezaalanına girerken sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

23’üncü dakikada Eduok sağdan sert vurdu, kaleci Harun topu güçlükle kornere gönderdi. BB Erzurumspor, korner atışından yararlanamadı.

33'üncü dakikada Dirar’in orta şut karışımı vurduğu topa son olarak Soldado dokundu, kaleci Sehic ayaklarıyla uzaklaştırdı.

40'ıncı dakikada Isla, sağ kanattan ceza alanına ortaladı. Soldado’nun sert şutunda top auta çıktı.

52’nci dakikada Moses’in soldan ortasına Dirar’ın yarım vole şutunda top yandan auta gitti.

54'üncü dakikada kaleci Sehic’le çarpışan Soldado kendini yerde buldu. Sarı lacivertlilerin penaltı itirazına karşın hakem oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Suat Arslanboğa, VAR’a başvurdu. Görüntüleri izleyen Arslanboğa, penaltı noktasına gösterdi.

59'uncu dakikada penaltıyı kullanan Moses, takımını öne geçiren golü attı: 0-1.

73’üncü dakikada Tshabalala’nın düşürülmesiyle kazanılan faul atışını Emrah kullandı. Emrah’ın sert şutu üst direkte patladı.

76’ncı dakikada Hakan’ın yaklaşık 25 metreden vurduğu sert şutu kaleci Harun güçlükle kornere çeldi.

88'inci dakikada Hakan’ın soldan ortasında Lokman ayağının içiyle dokundu, top az farkla aut gitti.

89'uncu dakikada Emrah’ın kullandığı köşe atışında kale çizgisi içinde Leo kafasıyla topu üsten auta gönderdi.

BB ERZURUMSPOR: 0 - 1 :FENERBAHÇE

STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Tolga, Hakan, Kanstrup, Lokman, Taylan, Emrah, İbrahim (Dk. 65 Tshabalala), Sunu, Eduok (Dk. 65. Opseth)

FENERBAHÇE: Harun, Hasan Ali, Isla, Serdar, Tolgay, Skrtel, Jailson, Zajc (Dk. 80 Mehmet Ekici), Valbuena (Dk. 25 Moses), Dirar, Soldado (Dk. 70 Ayew)

GOL: Dk. 59 (P) Moses (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: İbrahim, Hakan, Sehic, Tolga (BB Erzurumspor) - Valbuena, Tolgay, Skrtel, Serdar. Harun (Fenerbahçe)

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