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Abdurrahim Albayrak: Hakkımı helal etmeyeceğim

Abdurrahim Albayrak: Hakkımı helal etmeyeceğim

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Transfer yapamadık diye çok büyük hakaretlere uğradık. 83 yaşındaki anneme küfürler edildi. Hakkımı helal etmeyeceğim. 83 yaşındaki kadından ne istiyorsunuz?" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, TRT Spor'da flaş açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Dubai'ye gittim, 65 bin TL cebimden ödedim. Gelinlerimin annemin yüzüne bakamadım. Transfer yapamadık diye çok büyük hakaretlere uğradık. Hakkımı helal etmeyeceğim. 83 yaşındaki anneme küfredildi. 83 yaşındaki kadından ne istiyorsunuz? Sizde nasıl bir vicdan var?" dedi.

"Transfere bugünden sonra başlayacağız"

Albayrak, "Mbaye Diagne'yi satma düşüncemiz yok. Gelen bir şeyler var oyuncularımız için ama şampiyonluğa gidiyorduk. Düne kadar transferi kenara bıraktık. Bundan sonra başlayacağız. Diagne'ye ister 9, ister 30 ver. Biz artıya geçtik. Bizi Türkiye'deki en üst makamlara şikayet ettiler paraları çar çur ettiler diye." diye konuştu.

"Var kayıtlarını size dinletirim"

"Elimizde VAR kayıtları mevcut" sözlerine açıklık getiren Albayrak, "Elimizdeki VAR kayıtlarını size dinletirim. Şimdi TFF gidiyor, bunları tekrar gündeme getirmeyelim. TFF'de çok şeyin değişeceğine inanıyoruz. Nihat Özdemir'i destekleyip desteklemeyeceğimizi oturup konuşacağız." ifadelerini kullandı.

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