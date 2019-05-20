Serhat Akın: Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Serhat Akın, "Cocu'yu tutsak Ersun Yanal'dan daha başarılı olurdu. Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar." dedi. Bu açıklamalar sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Serhat Akın, Twitch yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akın, "Ben taraftarım, beni futbol ilgilendirir. Banane WinWin'den. İddia ediyorum, Cocu'yu tutsak Ersun Yanal'dan daha başarılı olurdu. Slimani, 5 milyon alıyor ve 'En büyük pişmanlığım Fenerbahçe'ye gelmek' diyor." dedi.

"Kadıköy'de iki boğa var biri benim"

Akın, "Neymiş en erken şampiyonluğu Ersun Yanal getirmiş. Ersun Yanal mı yaptı şampiyon, gol mü attı? Efsane kadro vardı. Ersun Yanal gelsin bu kadroyu şampiyon yapsın o zaman. Kadıköy'de 2 tane boğa var, Birisi heykel diğeri de benim." diye konuştu

Audi cup'ta hangi takımlar yer alacak?

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık döneminde Audi Cup'a da katılmasını eleştiren Akın, "Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar." dedi. Bu açıklamalar sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Audi Cup'ta Fenerahçe, Tottenham Hotspur, Real Madrid ve Bayern Münih boy gösterecek.