HABER /  SPOR

Serhat Akın: Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar

Serhat Akın: Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Serhat Akın, "Cocu'yu tutsak Ersun Yanal'dan daha başarılı olurdu. Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar." dedi. Bu açıklamalar sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Serhat Akın, Twitch yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akın, "Ben taraftarım, beni futbol ilgilendirir. Banane WinWin'den. İddia ediyorum, Cocu'yu tutsak Ersun Yanal'dan daha başarılı olurdu. Slimani, 5 milyon alıyor ve 'En büyük pişmanlığım Fenerbahçe'ye gelmek' diyor." dedi.

"Kadıköy'de iki boğa var biri benim"

Akın, "Neymiş en erken şampiyonluğu Ersun Yanal getirmiş. Ersun Yanal mı yaptı şampiyon, gol mü attı? Efsane kadro vardı. Ersun Yanal gelsin bu kadroyu şampiyon yapsın o zaman. Kadıköy'de 2 tane boğa var, Birisi heykel diğeri de benim." diye konuştu

Audi cup'ta hangi takımlar yer alacak?

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık döneminde Audi Cup'a da katılmasını eleştiren Akın, "Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar." dedi. Bu açıklamalar sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Audi Cup'ta Fenerahçe, Tottenham Hotspur, Real Madrid ve Bayern Münih boy gösterecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara turunda
Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara turunda
AB'den İran ve ABD'ye çağrı
AB'den İran ve ABD'ye çağrı
Rum yönetimi, Fransa'ya deniz üssü verilmesini öngören anlaşmayı onayladı
Rum yönetimi, Fransa'ya deniz üssü verilmesini öngören anlaşmayı onayladı
CHP İstanbul seçimi için milletvekillerini görevlendirdi
CHP İstanbul seçimi için milletvekillerini görevlendirdi
Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası!
Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası!
DSÖ'den Ebola uyarısı: Tarihin en ölümcül ikinci salgını
DSÖ'den Ebola uyarısı: Tarihin en ölümcül ikinci salgını
ÖNCEKİ HABERLER
Ozan Kabak Bundesliga'da 'yılın genç oyuncusu' adayı
Ozan Kabak Bundesliga'da 'yılın genç oyuncusu' adayı
Yargıtay Emrah Serbes kararını 23 Mayıs'ta verecek
Yargıtay Emrah Serbes kararını 23 Mayıs'ta verecek
2019 fitre fiyatı ne kadar oldu 2019 Diyanet günlük fitre ücretleri
2019 fitre fiyatı ne kadar oldu 2019 Diyanet günlük fitre ücretleri
YSK'den yedek üye itirazına ret
YSK'den yedek üye itirazına ret
İBB'den Cumhuriyet'in iddiasına yalanlama!
İBB'den Cumhuriyet'in iddiasına yalanlama!
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'matematik dersi' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'matematik dersi' açıklaması
Okullar ne zaman kapanacak 2019 MEB yeni tatil düzenlemesi
Okullar ne zaman kapanacak 2019 MEB yeni tatil düzenlemesi
Yorumlar 2 yorum