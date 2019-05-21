Ekrem İmamoğlu: AA topluma millete ihanet etti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te İstanbul seçimleriyle ilgili Ahmet Hakan'ın sorularını cevapladı. İmamoğlu, 123 sandıktan gerekçe üretilmeye çalışıldığını söyleyerek AK Parti temsilcilerinin milletin aklıyla dalga geçtiğini ileri sürdü.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul dışında 10 bin oyun altında 40 ilde seçim sonuçlarının kesinleştiğini ifade etti. Bu karar üzerinden meydan okuduğunu söyleyen İmamoğlu, YSK'ya seslenerek "Madem büyükşehiri iptal ettiniz 39 ilçede seçimlerin tamamını iptal edelim ve yeniden yapalım" diye seslendi.

CHP İstanbul Büyükşehir Adayı İmamoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını cevapladı. Oyların tamamının sayımıyla ilgili AK Parti'nin yaptığı başvurunun YSK tarafından kabul edilmediğini söyleyen İmamoğlu, böyle bir karar için gerekçe de bulunamadığını söyledi. Bunun yerine 57 sandık seçildiğini ve bunların sayıldığını ifade eden İmamoğlu, buradan elde edilen sonuçların İstanbul seçim sonuçlarını etkilemeyeceğinin görüldüğünü kaydetti.

İşte İmamoğlu'nun açıklamaları:

"Çıktım dedim ki YSK bir karar mı aldı? Çok adil bir tavır hem de benim ki... Haydin hem ilçeleri hem de meclisleri de yenileyelim. Dedim mi dedim. Saymaktan daha evla. Yine sandığa gidelim, millete gidelim. Önce dediler ki zamanında itiraz etmediler. Hayır ettik! Dedik ki 39 ilçede tekrar seçim yapalım. Sonra ne dediler? 25 ilçede seçim sonuçlarına etki edecek bir sorun yok dediler. Muhtarda sorun yok, meclis üyelerinde sorun yok, ilçe belediye başkanlarında sorun yok ama büyükşehire gelince sorun başladı.

"Anadolu Ajansı topluma millete ihanet etti"

AA toplumu yanıltıyor, yalan söylüyor. Biz belli bir orana başladıktan sonra açıklama yapacaktır (seçim gecesi). Yüzde 20 ye göre niye açıklama yapayım ben. Soru önergesi verdik. Oradaki insanların benim devlete ödediğim vergiden ceplerine maaş giriyor. AA topluma, millete ihanet etti. Onun için dedim çıkıp açıklamak zorunda kaldım.

"3 bin 700 oyla kazandıklarını açıkladılar"

Seçimin gecesi Sayın Binali Yıldırım 3 bin 700 oyla kazandım dedi. Ben de dedim ki, “Biz seçimi yaptığımız hesaba göre, son düzeltmelere göre değişebilir, 17 bin civarında farkla kazandık” dedim. Rakibimiz 18 bin oyla yanıldı, ben 3 bin oyla yanıldım. Çaldılar diyorlar ya! Biz 250 oy aldığımız sandıkta 0 oy yazılmış. Bakanın açıklaması var kıyameti koparmayalım da ne yapalım diyorlar. 4234 nolu sandıkta 145 oy aldık 0 yazılmış. Bilgisayara girerken 0 giriliyor. Bizim itirazlarımız oldu, AK Parti’nin itirazları oldu. 20 bine düştü. 13 seçim gördüm. Her seçimde olur. İnsani hata da kabul edebiliriz, abur cubur şeyler de olabilir. Bu 20 bine inerken her iki partinin de oyu yükseldi. İptal oylar, geçersiz oylar sayıldı. İptal oyların tekrar sayılması YSK tarihinde görülmüş şey değil. Altına yazıldı, üstüne yazıldı kabul edildi. O bilgisayar başındaki insanların hatası. 1 kişi karar vermiyor kurul karar veriyor geçerli mi geçersiz mi diye. Her sandıkta bu böyle. Sayısal baktığımızda Binali bey’e de bana da haksızlık yapılmış. Neyi aradığınızı anlamaya çalışıyorum. 11 bin öbür tarafta, 16-17 bin oy diğer tarafta var. Bana da ona da haksızlık yapılmış. Çaldılar kime?

"Sadece gönül çaldım"

Enteresan bunu da yorumlamak lazım. AK Parti bir belge hazırlamış ‘Neden yenileniyor? İstanbul seçimlerinin yenileme kararının nedenleri?’ Tarattırdım arkadaşlara okuyun dedim. Tek bir kelime çaldılar yok. Cumhurbaşkanı çaldılar dedi. Rakibimiz 31 Mart öncesi bir başka Binali Yıldırım. Sonrasında başka. Ben hiçbir şey çalmadım. Sadece gönül çaldım.

Siz basın mensubusunuz. Basına hizmet eden birisiniz. Sayın Yıldırım, cumhurbaşkanı, bakanlar çaldılar derken siz kimi anladınız? Seçim sürecinin her aşamasındaydım. Çaldılar, kim? Gayet tabi sinirleniyorum. Niye Ramazan ayında iftira atıyor. Yalan söylemek, iftira atmak büyük günah. Geçersiz oylar da sayıldıktan sonra sonuçta hiçbir değişiklik yok. Gerekçelere bakar mısınız Allah aşkına? Maddi hata dediğiniz şey her zaman olur. Beylikdüzü’nde genel seçimlerden birinde, 2015 olabilir, ilçe başkanımız hatayı düzeltenlerden biriydi. Ben de belediye başkanıydım. Rakibimizin oyunu yanlış yazdınız dediler. Ne benim bir oyum rakibime, ne de rakibimin 1 oyu bana gelsin. Derdim bu.

Onlar itiraz ettiler tümü sayılsın diye. YSK kabul etmedi. YSK’nın buna gerekçe üretmesi lazım. Geçersiz oylar sayıldıktan sonra gerekçe olması lazım. 57 sandık seçtim dedi. Sayın dedi. 57 sandık sayıldı. Yaklaşık 21-22 bin oy yapar. 12 oy bize fazla çıktı orada da. Minimum hatalarla yürüyor.

"Milletin aklıyla dalga geçiyorlar"

Önce dediler soyadına göre partisi belli oluyor. Sayın Yıldırım anlatıyor: Gelen kişinin tipine bakarak AK Partili olup olmadığına karar veriyor. Ona eksik pusula veriyor. O yüzden AK Parti’nin oyu büyükşehirde düşüyor. Şaşkınlıkla dinledim. Bir daha dinleyeyim dedim.

Benim okul müdürüm annesini ikna etmeye çalışıyor CHP’ye oy versin diye. O da adalet partili. Altı oka da ikna etmiş. Oyunu kullanmış rahmetli analık. Müdür manidar bakıyor. O da yırtmış oyu getirmiş, inanmayacağunu anladım ha buraya getirdim diye. Hem oy nasip olmuyor hem de oğlunu kırmıyor. Milleti üzmeyin. Büyükşehir belediyesi oyların diğer oylardan düşük olması lazım. Milletin aklıyla dalga geçiyorlar.”

"Printerları mı yok, mürekkepleri mi yok?"

Bizim oylarımız da düşük yazıldı. Bilinçli de olabilir maddi hata da olabilir. Zihninizi okuyamam. Seçimden önce dedim ki, “Ey bakanlar, bu sürece hizmet eden insanlar, (bir çok iş onlara ait, hükümetsiniz neticede) gidin işinizle uğraşın, insanların sandıkla ilgili şüpheleri var.” Seçim sistemi dünyanın en güvenli seçim sistemi dediler. Seçimde haksızlık, yolsuzluk arayan bahane arar dedi. Ak Parti genel başkan yardımcısı dünyanın en güvenli sistemi dedi.

Cumhurbaşkanı sandık görevlilerini bir gece ansızın arayabilirim, yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum dedi. AK Parti her sandıktaki görevlilerine de güvenmiyor. “Ben seçimi kaybettim, bir bahane bulmalıyım” üzerinden 8 tane gerekçe üretildi.

Çetele dediğiniz işte imza aranmaz. YSK’da görev yapmış, sandıklarda duran tüm AK Parti’li kardeşlerim bilir. Çeteleden bahsediyor. Islak imzalı olan sandık tutanakları da YSK’nın sisteminde var. kayıp denilenler YSK’nın sisteminde görülebilir. Bizde de var. Onlar kayıt döküm derken çeteleden bahsediyor. Onda imza aranaz. Çetele imzalamayız ki, tutanak imzalarız. Benim de aklım almıyor. Sayılırken bir çetele tutulur. Onlar toparlanır. Sandık kurulunun tutanağı tutulur. Kutucuklar doldurulur. Onda imza aranmaz. Tutanakta aranır.

Tespit ettik dedikleri 123 sandıkta soruşturma niye yapılmadı? Soruşturma yapıldı deniyor ben inanmıyorum o açıklamalara. 15 gün geçti Ahmet Bey. Gerekçe açıklanmadı. Bugün diyorlar ki (sızdırılıyor 200 sayfa): Yazılmış, ekranda görülüyor. 200 sayfa yazılmış, printerları mı yok, mürekkepleri mi yok?”