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Trump'tan 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' sorusuna cevap

Trump'tan 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' sorusuna cevap

FOX News’e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Nereleri işgal etmek istediğinin" sorulması üzerine "İşgal istiyorum, eğer mecbur kalırsam, ekonomik olarak" dedi. Trump Çin için ise, "Çin ben görevde olduğum sürece süper güç olamaz" ifadelerini kullandı.

FOX News’e konuşan Trump, yönetiminin ekonomi politikalarını övdü ve ekonomik açıdan daha güçlü bir ülke yarattıklarını savundu.

Venezuela hakkında gündeme gelen iddiaları hatırlatarak "nereleri işgal etmek istediğinin" sorulması üzerine ise Trump, "İşgal istiyorum, eğer mecbur kalırsam, ekonomik olarak" dedi.

Öte yandan Trump'ın bu sözleri İran'la artan nükleer gerilim göz önünde bulundurulduğunda Tahran'a da gözdağı olarak değerlendirildi.

Trump: ben görevde olduğum sürece çin süper güç olamayacak

Çin ile ABD arasındaki "ticaret savaşından" oldukça mutlu olduğunu, görevde olduğu sürece Çin’in süper güç olamayacağını duyurdu.

Trump, "Milyarlarca dolar alıyoruz. Net olarak görülüyor ki Çin bizim kadar iyi durumda değil. Çin’in ekonomisi çok iyi değil. Bizim ekonomimiz fantastik durumda. Eğer Hillary Clinton başkan olsaydı, şu an Çin bizden daha iyi durumda olurdu. Ama şimdi bize yaklaşamazlar bile. Ben görevde olduğum sürece, Çin asla süper güç olmayacak" dedi.

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