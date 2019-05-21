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Burhan Kuzu'dan Ahmet Hakan'a tebrik: İmamoğlu'nun maskesinin bir kısmını düşürdü

Burhan Kuzu'dan Ahmet Hakan'a tebrik: İmamoğlu'nun maskesinin bir kısmını düşürdü

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, Ahmet Hakan'ı tebrik ederken ''Sorduğu sorular ile İmamoğlu'nun maskesinin bir kısmını düşürdü, geri kalanını da 23 Haziran'da millet düşürecek.'' yorumunda bulundu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te İstanbul seçimleriyle ilgili Ahmet Hakan'ın konuğu oldu.

Ahmet Hakan'ın Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun sözlerini hatırlatması CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı. İmamoğlu'nun bu konuyu geçelim sözlerine rağmen Hakan'ın konuyla ilgili yorumları ikili arasında kısa süreli de olsa tansiyonun yükselmesine neden oldu. 

''İmamoğlu'nun maskesinin bir kısmını düşürdü''
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''Ahmet Hakan'ı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın da tarif ettiği, özlediğimiz yerli, milli, cesur, özgür, bağımsız ve tarafsız gazeteci. Sorduğu sorular ile İmamoğlu'nun maskesinin bir kısmını düşürdü, geri kalanını da 23 Haziran'da millet düşürecek. Daha güzel olacak inşallah.''

İşte Burhan Kuzu'nun dün gece yaptığı paylaşımlar...

Tevfik Göksu ne demişti?

İstanbul’da bir iftar programında konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşmasında “Ne diyor Yunan medyası İstanbul’u Yunan kazandı. Bir dakika ya! Bu arkadaş nereli? CHP’nin adayı nereli? Hesap büyük, olay büyük” ifadelerini kullanmıştı.

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