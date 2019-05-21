Google Huawai kararıyla kendi ayağına mı sıktı? Android platformu çöker

Google’ın ABD yaptırımları kapsamında aldığı bu karardan vazgeçmemesi durumunda, Çinli Huawei’nin akıllı telefonlarında Android yerine kendi işletim sistemini kullanması gerekecek.

Google’ın aldığı bu radikal kararın nasıl uygulanacağı konusunda henüz netlik sağlanmış değil, ancak Google’a da zarar vermesi beklenen bu kararla, Huawei Android telefon sahipleri, Google uygulamalarına erişimi kaybedecekler ve aynı zamanda Android güncellemelerini de alamayacaklar.

Pazar araştırma kuruluşu IDC’nin verilerine göre 2018 yılında dünya genelinde toplam 1.4 milyar adet telefon satıldı. Bunların 292 milyonu Samsung, 209 milyonu Apple, 206 milyonu ise Huawei markalı cihazlar oluşturdu.

Elinde sadece Samsung kalacak

Pazar geneline bakıldığında Huawei’nin yüzde 14.7’lik bir payı bulunuyor. 2019 yılının ilk çeyrek rakamlarına bakıldığında ise pazar genelinde satılan toplam 311 milyon adetlik telefonun, 72 milyonu Samsung, 59 milyonu Huawei ve 36 milyonu ise Apple’dan geldi. Çinli Huawei’nin küresel pazardaki payı da yüzde 19’a ulaştı.

ABD’nin aldığı ‘kara liste’ kararının sadece Huawei’yi değil, diğer Çinli telekomünikasyon firmalarını da yakından ilgilendirdiği hesaba katıldığında, Google’ın attığı bu son adım, Android platformu açısından tabloyu çok daha sarsıcı bir boyuta taşıyabilir. Çünkü, dünya genelindeki en büyük 10 akıllı telefon üreticisinden 7’si Çinli ve bunların hepsi de Android cihazlar üretiyor.

Pazarda, Huawei’nin ardından, diğer Çinli üreticiler Xiaomi, Vivo ve Oppo da önemli oyuncular arasında kendine yer açmış durumda. Bu 4 büyük Çinli telefon üreticisinin bu yılın ilk 3 ayında sattığı cihazların toplam Android pazarındaki payı yüzde 47’yi aşıyor. Çinli diğer üreticilerle de Android kısıtlamasına gidilirse, Google'ın mobil pazarda elinde sadece Güney Koreli Samsung kalmış olacak.