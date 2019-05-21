HABER /  TRABZONSPOR

Süper Lig'in en golcü savunmacısı Filip Novak

İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'in en golcü savunmacısı Filip Novak

Trabzonspor'un başarılı sol beki Filip Novak, Spor Toto Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran Trabzonspor'da müsabakanın ilk golünü atan Filip Novak galibiyette önemli rol oynadı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland’dan transfer edilen Çek futbolcu, bu sezon attığı 5 golle Spor Toto Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olurken, birçok forvet oyuncusunu geride bıraktı. Novak'ı, 4 golle Çaykur Rizespor'dan Mealjak takip etti. 

Fenerbahçe ve Beşikaş'ı boş geçmedi 
Trabzonspor'da, 1.5 sezondur forma giyen Çek oyuncu, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları olmak üzere forma giydiği 46 maçta 9 gol atarak 2 asist yaptı. Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olan Filip Novak, sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçının da ilk golünü atan isim olmuştu. Çek oyuncu Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ağlarını da sarsan isim oldu. 

Golcü savunmacı 
Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giydiği 3 sezonda ise 14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 9 gol kaydetti. 
Filip Novak, ligin son haftasında rakiplerine geçilmemesi halinde bu sezonu en golcü savunma oyuncusu olarak tamamlayacak. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'matematik dersi' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'matematik dersi' açıklaması
Trump'tan 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' sorusuna cevap
Trump'tan 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' sorusuna cevap
Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası!
Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası!
Ekrem İmamoğlu: AA topluma millete ihanet etti
Ekrem İmamoğlu: AA topluma millete ihanet etti
Hakan'dan İmamoğlu'nu kızdıran sözler
Hakan'dan İmamoğlu'nu kızdıran sözler
Serhat Akın: Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar
Serhat Akın: Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar
ÖNCEKİ HABERLER
Mevlüt Erdinç durdurulamıyor
Mevlüt Erdinç durdurulamıyor
Google Huawai kararıyla kendi ayağına mı sıktı? Android platformu çöker
Google Huawai kararıyla kendi ayağına mı sıktı? Android platformu çöker
İSG sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM İSG 1. dönem sonuç bilgisi
İSG sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM İSG 1. dönem sonuç bilgisi
Abdurrahim Albayrak: Hakkımı helal etmeyeceğim
Abdurrahim Albayrak: Hakkımı helal etmeyeceğim
Rum yönetimi, Fransa'ya deniz üssü verilmesini öngören anlaşmayı onayladı
Rum yönetimi, Fransa'ya deniz üssü verilmesini öngören anlaşmayı onayladı
Çarpışma 23. bölüm ön izleme
Çarpışma 23. bölüm ön izleme
BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
Yorumlar