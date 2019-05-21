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Ahmet Hakan ve Ekrem İmamoğlu tartıştı olay Pontus çekişmesi

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın AK Parti'nin İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun sözleriyle ilgili yorumu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı.

Ahmet Hakan'ın Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun sözlerini hatırlatması CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı. İmamoğlu'nun bu konuyu geçelim sözlerine rağmen Hakan'ın konuyla ilgili yorumları ikili arasında kısa süreli de olsa tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Ahmet Hakan, CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nu ağırladı. Programda sıra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun tartışmalara neden olan sözlerine gelince ikili arasında gerilim yaşanmasına neden oldu.

Hakan: 80 defa izledim böyle bir söz yok

Hakan ile İmamoğlu arasında ilk tartışma Göksu'nun konuşmasındaki bir bölüm üzerinden yaşandı. İmamoğlu, Göksu'nun tartışmalara neden olan konuşmasının bir bölümünde, kendisini Yunanlılara benzetildiğinin ima edildiğini bunun da "siz anladınız onu" denilerek göz işaretiyle de pekiştirildiğini ileri sürdü. Ahmet Hakan ise İmamoğlu'na itiraz ederek o konuşmayı 80 defa izlediğini böyle bir ifade olmadığını söyledi. İmamoğlu ise o konuşmada böyle bir bölümün olduğu konusundaki ısrarını sürdürdü.

İşte ikili arasında gerçekleşen diyalog;

Ekrem İmamoğlu: Belediye başkanını savunacaksan çağır onu onunla konuşayım. Trabzonluları lekeliyorsun, Ekrem İmamoğlu’nu lekeliyorsun. Buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey savunmayın lütfen. Ben olsam söylemem! Ünlem işareti koyalım kapatalım.

Ahmet Hakan: O başkan için söylemedim. Melih Gökçek sürdürüyor diye dedim.

Ekrem İmamoğlu: Başka konuya geçelim. İstanbul’un ekonomisini konuşalım. Belediye başkanını niye konuşuyoruz?

Ahmet Hakan: İzlediğim videoda gördüğümü anlatıyorum. Böyle söylemeniz hoş olmadı. Böyle diyecek bir şey yok. Neyse kapatalım o konuyu.

Peki o konuşmada böyle bir söz var mı?

İkili arasında tartışmaya neden olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi  "siz anladınız onu" sözü bulunmuyor. İşte o video:

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