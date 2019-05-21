TSK'dan K. Irak'a hava harekatı Hedefler tam isabet imha edildi

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kuzey Irak'ta Avaşin-Basyan'a hava harekatında terör hedefleri imha edildi' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.