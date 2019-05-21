HABER /  GÜNCEL

TSK'dan K. Irak'a hava harekatı Hedefler tam isabet imha edildi

TSK'dan K. Irak'a hava harekatı Hedefler tam isabet imha edildi

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kuzey Irak'ta Avaşin-Basyan'a hava harekatında terör hedefleri imha edildi' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
BBP Lideri Destici'den "APO" tepkisi: Devlet buna müsaade etmez
BBP Lideri Destici'den "APO" tepkisi: Devlet buna müsaade etmez
Fatih Altaylı'dan seçimlerde oy nasıl çalınır sorusunun yanıtı
Fatih Altaylı'dan seçimlerde oy nasıl çalınır sorusunun yanıtı
Aşağı yönlü seyir kalıcı olmadı! İşte dolarda son durum
Aşağı yönlü seyir kalıcı olmadı! İşte dolarda son durum
Lucescu'dan flaş Beşiktaş açıklaması
Lucescu'dan flaş Beşiktaş açıklaması
Cemalettin Sarar soygun gecesi yaşananları anlattı şükür kurbanı kestik
Cemalettin Sarar soygun gecesi yaşananları anlattı şükür kurbanı kestik
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Seçimden sonra başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Seçimden sonra başlayacak
ÖNCEKİ HABERLER
"Bi'Fikri" gelen gençlere Turkcell desteği
"Bi'Fikri" gelen gençlere Turkcell desteği
Sera Tokdemir eşi kim futbolcu Göksel Gencer'den neden boşandı
Sera Tokdemir eşi kim futbolcu Göksel Gencer'den neden boşandı
Çarpışma 23. bölüm ön izleme
Çarpışma 23. bölüm ön izleme
Formula 1 dünyasının efsanesi hayatını kaybetti
Formula 1 dünyasının efsanesi hayatını kaybetti
BDDK'dan döviz alımına yeni kural
BDDK'dan döviz alımına yeni kural
Karı koca çıplak halde birbirine sarılırsa oruç bozulur mu?
Karı koca çıplak halde birbirine sarılırsa oruç bozulur mu?
Oruç tutan diyabet hastalarına uzmanından kritik uyarılar
Oruç tutan diyabet hastalarına uzmanından kritik uyarılar
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor 1000 lira ödeme takvimi
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor 1000 lira ödeme takvimi
Yorumlar 1 yorum