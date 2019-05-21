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 Donald Trump'tan savaş itirafı! Ağzındaki baklayı çıkardı

 Donald Trump'tan savaş itirafı! Ağzındaki baklayı çıkardı

ABD ve İran arasındaki gerilim artarken ABD Başkanı Donald Trump'tan savaş itirafı geldi. Kendisine yönelik "Savaş istiyor" suçlamasına cevap veren Trump, ülkede sürekli olarak savaş isteyen bir kesimin olduğunu söyledi.

Trump, Amerikan Fox News televizyonuna röportaj verdi. İran’ın uzun zamandır sorun olduğunu belirten Trump, selefi Barack Obama’nın İran ile imzaladığı nükleer anlaşmayı, "felaket" olarak nitelendirdi.

Bu anlaşmayı bitirerek İran’a yaptırımları geri getirdiğini anlatan Trump, İran’ı ekonomik olarak felakete götürdüğünü, ancak İran'la savaşa girmek istemediğini belirtti.

Bunlar sürekli savaş istiyor

Sunucunun “İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığınıza dair halka güvence verebilir misiniz?” sorusuna Trump, “19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. İnsanlar (ABD’nin savaştıkları) halen oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askeri-endüstriyel kompleks var, bunlar sürekli savaş istiyorlar.” yanıtını verdi.

Suriye'den çekiliyoruz diye insanlar çılgına dönüyor

DEAŞ'ın "sözde hilafetini" bitirdiğini ve ABD askerlerini Suriye’den geri getirmek istediğini anlatan Trump, şu ifadeleri kullandı: “(Suriye’den) Askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına dönüyor. Şu Washington’da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar. Tamam, geride birkaç yüz asker bırakacağım diyorum artık. Ama onlara kalmış olsaydı binlerce asker daha gönderirlerdi. Günün birinde insanlar bunu anlatacak. Bir grup var, 'asker-endüstri kompleksi' deniliyor. Onlar hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar, sürekli savaş istiyorlar. Hayır ben savaş istemiyorum. Ama İran gibi durumlar oluyor, onların nükleer silah elde etmelerine müsaade edemeyiz.”

Askeri-endüstriyel kompleks

Askeri-endüstriyel kompleks, ABD’nin eski başkanlarından Dwight Eisenhower tarafından üretilmiş bir kavramdı. Eisenhower, 1961’de ABD savunma sanayisinin ABD'li siyasiler ve Amerikan ordusu ile karmaşık bir ittifak kurarak ordunun sürekli harcama yapmasını sağlandığını ifade etmek üzere bu kavramı türetmişti.

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