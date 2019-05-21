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Göyne Barajı’nın su seviyesi yüzde 96’ya yükseldi

Göyne Barajı’nın su seviyesi yüzde 96’ya yükseldi

Doluluk oranında yüzde 96’lık rakamla yılın rekorunu kıran Erzincan’daki Göyne Barajı’nın su seviyesi havadan görüntülendi.

Erzincan’da sulama suyunun büyük bir kısmını karşılayan Göyne Barajı’nda su seviyesi yüzde 96’ya yükseldi.

Göyne Barajı’nda, karların erimesi ve akarsuların dolması ile birlikte su seviyesi yükseldi. Taşan barajda su oranı yüzde 96’ya çıktı. Barajın su seviyesi İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.
Kıyı kenarındaki ağaçların su altında kaldığı Göyne Barajı’nı görmek için gelen vatandaşlar, “Bu sene su seviyesi oldukça artmış. Erzincan ovası bu yaz susuz kalmayacak” dedi.

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