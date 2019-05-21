Moses Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçeli Victor Moses, geleceğiyle ilgili konuşurken ''Futbol oynamak için buradayım. Oynadığım futboldan keyif almak istiyorum ve keyif alıyorum; hocam da bana güveniyor" dedi.

BB Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe'nin tek golünü atan Victor Moses, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Nijeryalı futbolcu "Bizim için çok büyük bir 3 puan oldu. Önemli bir karakter gösterdik. Ben de gol attığım için mutluyum. Burada oynadığım futboldan keyif almak istiyorum. Takım halinde iyi oynadık. Bir maçımız kaldı. Onu da kazanmak istiyoruz" dedi.



Fenerbahçe'de kalacak mı?

"Fenerbahçe'de kalacak mı, gidecek mi?" şeklindeki soruya yanıt veren Moses "Açık bir şey söylemek istiyorum; buraya gelirken 18 aylık bir sözleşmeye imza attım. Futbol oynamak için buradayım. Oynadığım futboldan keyif almak istiyorum ve keyif alıyorum; hocam da bana güveniyor" ifadelerini kullandı.