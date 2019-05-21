Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya: Edebinle sus otur

Gazeteci Fatih Altaylı, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Fatih Terim için kullandığı 'Delikanlı adam kaçmaz devam eder' sözlerini eleştirdi.

Fatih Altaylı, Emin Çağlar ve Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Fatih Terim için sarf ettiği ''Delikanlı adam kaçmaz devam eder, çete halinde saldırdılar'' sözlerini masaya yatırdı.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Lig'i de kazanmasıyla ilgili konuşan Altaylı, "Mayıslar bizimdir zaten. Şampiyon olmamıza ihtimal vermiyordum, kimi zaman totem de vardı söylemlerimde. Galatasaray mı şampiyon oldu, Başakşehir mi kaybetti? Ligin bitimine haftalar kala, Galatasaray'a çok iyi çelmeler takılmışken 8 puan öndeyken şampiyonluğu vermek, Başakşehir'in ikramı oldu.'' dedi.

''Halk Ekmek'in parasıyla şampiyon olunca yetim hakkıyla şampiyon olmuş oluyorsunuz''

''Puan farkıyla öndeydi, çok bilmiş bir hocası vardı, arkasında Türkiye'deki bütün güçler maddi manevi neredeyse birleşmişti. O yüzden Başakşehir şampiyonluğu kaybetti.'' diyen deneyimli gazeteci, ''Böylece Galatasaray kazandı, çünkü Beşiktaş bazı hatalar yaptı. Fenerbahçe de düşmekten kurtulmaya oynadı, o yüzden Galatasaray, Başakşehir'in biçareliğinden, camia olamamasından, taşıma suyla değirmen döndürememesinden, Halk Ekmek'in parasıyla şampiyonluğun ahlaki açıdan belki kozmik adalet açısından layık görülmemesinden çünkü Halk Ekmek'in parasıyla şampiyon olunca yetim hakkıyla şampiyon olmuş oluyorsunuz.'' ifadelerini kullandı.

''Belki de onların ahı tuttu''

Medipol Başakşehir'in Halk Ekmek'ten geçindiğini iddia eden Altaylı, ''Halk Ekmek'ten gelen, kamu kuruluşlarından gelen paralarla transfer yaptığınız zaman iyi bir şey yapmış olmuyorsunuz, futbola bir şey vermiş olmuyorsunuz. Belki de onların ahı tuttu. Belki de Başakşehirli futbolcuların Rize'de dövdüğü futbolcuların ahı tuttu, bilemiyorum ama Başakşehir şampiyonluğu kaybetti, Galatasaray oldu" şeklinde konuştu.

''Fatih Terim artık herkesin abisi, bunları yapmaması lazım"

Fatih Altaylı, Fatih Terim'in Başakşehir'in kulübesine doğru yaptığı hareket için ise şu ifadeleri kullandı; ''Saha içerisinde oralara koştura koştura neden gidiyorsun? İlkinde tahrik oldun ama ikincide bırak abi. Elbette ki futbolcularına 'Ben de sizin kadar gövdemi koyuyorum' demek için yapıyor ama bunun da bir limiti var. Abarttığınız zaman tadı kaçıyor. Fatih Terim artık herkesin abisi, bunları yapmaması lazım"

"Sen madem edepliydin, senin oyuncuların Rize'de adam dövdü''

Abdullah Avcı'nın Fatih Terim için "Delikanlı adam devam eder" açıklamasını değerlendiren Altaylı, "Sen madem edepliydin, senin oyuncuların Rize'de adam dövdü. Sen ne yaptın onlara? Ertesi hafta maça koydun mu koymadın mı? Kulüp takımda banko oynamayan cezalandırdı, diğerlerine bir şey olmadı. Hocalarının ağzından bir şey çıktı mı? Eski hakemlerimizden Selçuk Dereli de yazdı... Ne yazdı 'Geçtiğimiz sezon Adem Büyük'e tokat at. Yetmedi gırtlak sıkan oyuncunu kadro dışı bırakmadı, burada ahkam kes..." Ben Galatasaray fanatiğim hadi, o da mı? Bunlar hep yaşandı. Abdullah Avcı sen daha racon kesecek kıvama gelmedin. Maç çıkışında gazetecilere saldıran serserileri korursan, rakip oyuncuya tokat atarsan söyleyecek lafın kalmamıştır!" dedi.