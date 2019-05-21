Ankaragücü lige tutundu

Ankaragücü, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti ve ligde kalmayı garantiledi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Ankara'daki karşılaşmayı ev sahibi sarı-lacivertli takım 3-1 kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 24'te Sacko, 34'te Boyd ve 50'da Canteros kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un tek golünü 61'de Braz attı.
Bu galibiyetle puanını 40'a çıkaran teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki Ankaragücü ligde kalmayı garantiledi. Demir Grup Sivasspor ise 38 puanda kaldı.