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Bakanlıktan Abdurrahim Albayrak'a yalanlama

Anadolu Ajansı
Bakanlıktan Abdurrahim Albayrak'a yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu ya da yönlendirmesi yoktur" ifadeleri yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşavirliğince, Bakan Berat Albayrak ve Bakanlığın kulüplerin finansal süreçleriyle ilgili bir tasarrufunun bulunmadığı bildirildi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın futbol kulüplerinin finansal durumuna ilişkin, "Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak." şeklindeki sözlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşavirliğinden açıklama yapıldı.

''Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a atfen dile getirilen bu tür sözler doğru değildir''
Bakanlık Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a atfen dile getirilen bu tür sözler doğru değildir. Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu ya da yönlendirmesi yoktur. Bu süreçler kulüpler ile ilgili bankalar arasında yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

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