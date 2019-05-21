Fatih Terim, Bruma'yı geri istiyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in eski öğrencisi Bruma'nın transfer edilmesini istediği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Gelecek sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan sarı-kırmızılılar, kadro planlama çalışmalarına başlarken transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Onyekuru geri dönecek

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi bitecek olan Henry Onyekuru Everton'a geri dönecek ancak İngiliz ekibi Nijeryalı futbolcuyu satmak istiyor. Süper Lig'de 14 gol atıp 3 asist yapan 21 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih'e gidebileceği iddia edildi.

Armindo Bruma iddiası

Fulham'daki sözleşmesi sona eren Ryan Babel ile anlaşma sağlayan Galatasaray, aradığı bir diğer kanat oyuncusunu da Bundesliga'da buldu. Sarı-kırmızılı ekip, Leipzig'de forma giyen eski futbolcusu Armindo Bruma'yı kiralamayı hedefliyor.

Sıcak bakıyor

Leipzig'de yeterince şans bulamayan ve bu sezon Bundesliga'da yalnızca 14 maçta süre alan Bruma, Galatasaray'a geri dönmeye sıcak bakıyor. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynamak isteyen Bruma, düzenli forma giyeceği bir takımda olmak isterken Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması da transferin önünü açıyor.

24 yaşındaki Portekizli yıldız, 2017 yazında sarı-kırmızılı ekipten 12,5 milyon Euro karşılığında Alman kulübüne transfer olmuştu.