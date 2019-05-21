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MEB'den 'YKS' açıklaması

MEB'den 'YKS' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığından, YKS'de 2024'ten önce değişiklik olabileceği yönündeki bazı haberler üzerine bilgilendirme yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda, ortaya konulan tasarımla üniversiteye giriş sınavı arasındaki bağlantıya dikkat çektiği ve ihtiyaç duyulan değişim sürecinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılacak istişarelerle ilerleyeceğini ifade ettiği bildirildi. 

Milli Eğitim Bakanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 2024'ten önce değişiklik olabileceği yönündeki bazı haberler üzerine bilgilendirme yapıldı. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanımız Ziya Selçuk, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda ortaya konulan tasarımla üniversiteye giriş sınavı arasındaki bağlantıya dikkat çekmiş ve ihtiyaç duyulan değişim sürecinin YÖK ile yapılacak istişarelerle ilerleyeceğini ifade etmiştir. 

Söz konusu açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin değişimin en erken 2024 yılında ortaöğretim tasarımıyla uyumlu olarak ele alınabileceği açıkça vurgulanmış olup bu tarihten önce üniversite sınavında değişiklik olacağına dair bir ifade kullanılmamıştır."

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