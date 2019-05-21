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Ersun Yanal: Şampiyonluk yaşayacak bir Fenerbahçe kuracağız

Ersun Yanal: Şampiyonluk yaşayacak bir Fenerbahçe kuracağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 kazandıkları BB Erzurumspor maçı sonrası bulundukları yerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve "Bu zorlu günleri tekrar Fenerbahçe'ye yaşatmamak en büyük arzumuz olacak." dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 kazandıkları BB Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Rakibimiz ne olursa olsun, kazanmak için yüksek gayret göstereceği bir maç oynadık." diyen Ersun Yanal, "Bizim de kendimizi çok zor günlerin ardından rahatlatmak isteyeceğimiz bir maçtı. Biz de kendimize iyi bir sıra bulmak, kendimizi daha iyi hissetmek istediğimiz prestij açısından kazanmak zorunda olduğumuz bir maç oynadık." dedi. 

Galibiyet için, "Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmek zorundaydı ve çevirdi." açıklamasını yapan Yanal, "Zirve yarışında olacak ve şampiyonluğu yaşayacak bir Fenerbahçe kurmak ve bu zorlu günleri tekrar Fenerbahçe'ye yaşatmamak en büyük arzumuz olacak." diye konuştu.  

Ligi 6.sırada tamamlama şansı yakalayacaklarının hatırlatılması üzerine ise Ersun Yanal, "Bizim genetiğimizde buralarda olmak hiç kimseyi mutlu eden bir sonuç değil. Fenerbahçe'nin bir sonucu olmalı. Bizim hedeflerimiz çok daha büyük ve farklı. Yüzümüzü yarına çevirip yapmamız gerekenleri planlayarak,  şu andaki Fener Ol ve bundan sonraki Fenerbahçeyi güçlendirecek her dakikayı hedef ettik." ifadelerini kullandı. 

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