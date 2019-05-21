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Gazeteci Taki Doğan yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı
Gazeteci Taki Doğan yaşamını yitirdi

ANKARA’da, gazeteci Taki Doğan (68), akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara Başkent Hastanesi’nde akciğer embolisi (akciğerdeki 1 ya da daha fazla atardamarın tıkanması) nedeniyle tedavi gören Ortadoğu Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Başyazarı Taki Doğan, 20 Mayıs'ta öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası Doğan’ın, 17 gün yoğun bakımda kaldığı öğrenildi. Taki Doğan’ın cenazesi, yarın Ankara’ya toprağa verilecek.

Meslek hayatına Milliyet Gazetesi’nde başlayan Taki Doğan, daha sonra Güneş Gazetesi’nde çalıştı. Habertürk Televizyonu Ankara Temsilciliği görevinde de bulunan Doğan, çeşitli radyo ve televizyonlarda programlar yaptı.

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