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Xavi yeşil sahalara veda etti

Xavi yeşil sahalara veda etti

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olarak gösterilen Xavi, 39 yaşında yeşil sahalara veda etti.

Barcelona'daki performansıyla adını futbol tarihine yazdıran Xavi, 20 yıl, 9 ay ve 2 günlük profesyonel futbolculuk kariyerine son verdi. İspanyol oyuncu, Asya Kupası'ndaki Al Saad ve Persepolis maçının ardından yeşil sahalara veda etti.

Kramponlarını asan Xavi, kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini belirtirken; "İlk olarak baskının fazla olmadığı Katar'da başlamak istiyorum. Burada kendimi ispat edip, deneyim de kazanmak istiyorum. Ana amacım ise Avrupa'da, önceliğim ise Barcelona olacak." diye konuştu.

Barcelona'da 25 kupa kazanan Xavi, İspanyol ekibine 2015'teki Şampiyonlar Ligi kupasıyla veda etmişti. 

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