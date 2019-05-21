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Hamza Hamzaoğlu, isyan etti

Hamza Hamzaoğlu, isyan etti

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından maçın hakemini sert bir dille eleştirdi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, sahalarında Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Oyunculara dürüst oynamalarını söyleyerek biz mi yanlış yapıyoruz!" Ligde kalma umutlarının azaldığını ancak matemetiksel olarak hala şanslarının olduğunu belirten Hamza Hamzaoğlu, hakem kararlarını eleştirdi. Tecrübeli teknik adam "Oyunculara dürüst oynamalarını söyleyerek biz mi yanlış yapıyoruz!" dedi.

Hamzaoğlu "Kazanmamız gerekiyordu. Maalesef mağlup olduk. Önümüzde bir maç daha var. Umutlarımız azalmış olsa da, matematiksel olarak şansımız sürüyor. Çok pozisyon yakaladık, gol bulamadık. Yine basit bir penaltı verildi. Her takıma rahat rahat verilemeyecek penaltı bizim aleyhimize veriliyor. Hakemler için konuşmuyorum, ben kendimi sorguluyorum. Acaba 'Ceza sahasında ayakta kalmaya çalışın, haksız bir şey için çabalamayın' diyerek oyuncuları biz mi yanlış yönlendiriyoruz! Hakan tokat yiyor; kendini yere atsa Tolgay farklı bir kart görecek. Oyunculara dürüst oynamalarını söyleyerek biz mi yanlış yapıyoruz? Bunu da sorgulayacağız. Herkesin de biraz kendini sorgulamasını istiyorum. Bu ligde şampiyonluk da var, küme düşme de var. Takımlar düşerler, çıkarlar. Her şeyin sonu değil. Erzurumspor daha güçlü şekilde çıkar" ifadelerini kullandı.

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