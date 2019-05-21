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9 milyon euro'ya satıldı! İşte Galatasaray'da ilk ayrılık

9 milyon euro'ya satıldı! İşte Galatasaray'da ilk ayrılık

Bafetimbi Gomis'in de forma giydiği Al Hilal, Galatasaraylı Younes Belhanda'yı transfer edecek.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Ryan Babel ile anlaşmaya varırken Younes Belhanda ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Al Hilal'e 9 milyon Euro'luk bonservisle gideceği iddia edilen Belhanda'nın Suudi ekibiyle 3 yıllık anlaşma imzalayacağı öne sürüldü.

Terim'in ısrarıyla kalmıştı
Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılma eşiğine gelen Belhanda, Fatih Terim'in ısrarıyla sezonu Galatasaray'da tamamlamıştı. 

Sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor
29 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan mevcut sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor. 

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