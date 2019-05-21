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Fenerbahçe'den Yacine Brahimi bombası

Fenerbahçe'den Yacine Brahimi bombası

Fenerbahçe, Porto'dan ayrılacağını açıklayan Cezayirli Yacine Brahimi’yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe’de gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle hücum hattında sıkıntı çeken sarı-lacivertliler, gözünü Yacine Brahimi’ye çevirdi.

Fenerbahçe, Porto ile önceki gün son maçına çıkan ve takımdan ayrılacağını duyuran Cezayirli oyuncu için girişimler başladı.Portekiz’in yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola da Kanarya’nın, yıldız oyuncuyu ciddi bir şekilde istediğini okuyucularına duyurdu.

Tüm şartlar zorlanacak
Bonservisinin elinde olması nedeniyle transfer listesinin ilk sırasında yer alan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu için tüm şartlar zorlanacak. Ancak başarılı oyuncunun tek talibi Fenerbahçe değil.

West Ham United ve Betis de istiyor
Bu nedenle elini çabuk tutan ve maliyet araştırmasına başlayan sarı-lacivertli yönetim, İngiliz ekibi West Ham United ve İspanyol temsilcisi Real Betis’in de radarında olan Brahimi’yi imza parası artı bonuslarla ikna etmeyi hedefliyor.

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