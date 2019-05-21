Fatih Altaylı'dan seçimlerde oy nasıl çalınır sorusunun yanıtı

Fatih Altaylı Haber Türk'teki bugünki köşe yazısında Prof. Arsev Eraslan'ın anlatımıyla 2000 yılında ABD'deki seçimlerde yapılan hırsızlığın nasıl yapıldığını yazdı.

Prof. Arsev Eraslan 2000 yılında ABD'deki seçimlerin hile ile Cumhuriyetçilerin nasıl kazandığını anlattı. Dünyada en çok konuşulan seçimlerden biri 2000 yılında ABD Başkanlık seçimleri olduğu aşikar. Demokrat Al Gore ile Cumhuriyetçi Bush’un karşı karşıya geldiği seçimler Florida’da şaibeli bir şekilde Bush’un kazanmasıyla Cumhuriyetçilerin zaferi ile sonuçlanmıştı.

Seçimdeki hileyi Arsev Eraslan ortaya çıkardı

"Arsev Eraslan, çocukluğundan bu yana tanıdığı Gore’un kaybettiği bu seçimdeki hileyi, o sırada başında olduğu “National Technology Transfer Center” olarak inceler ve ortaya çıkarır.

Arsev’in bulgularına göre hile şöyle gerçekleşmiştir:

“Cumhuriyetçiler, bir yazılım şirketinden az farkla kaybettikleri yerlerde seçmen bilgilerine ulaşarak, diğer tarafa oy veren ama sosyolojik olarak döndürülmesi mümkün olan ya da geleneksel olarak Cumhuriyetçilere oy verdiği halde son dönemde Demokratlara dönen seçmenleri tespit etmelerini ister.

Amaç hırsızlık olmasa da sonuç oraya varmıştır

Bir anlamda o gün henüz moda bir tabir olmayan big data’yı değerlendirmek istemektedir. Bu seçmenleri çevirmek için ne yapmak gerektiği de yazılım şirketinden beklentiler arasındadır.

Başlangıçta amaç hırsızlık, oy çalmak değildir.

Ancak Die Bold adlı şirket aynı zamanda seçim sisteminin yazılımını da yapan şirkettir ve “Beklemeye gerek yok. Bu seçimde bunu deneyebiliriz” diyerek 2000 yılı seçimlerinde Cumhuriyetçilere “Seçimi kazandıracak bir uygulama” önerirler.

Fakat bunun için iktidarın Cumhuriyetçilerde olduğu bir eyalete ve buradaki verilerin alınabilir olmasına ihtiyaç vardır.

Florida’da Vali bir Bush’tur ve Florida seçimleri hedef alınır.

Sistem, kimseyi uyandırmayacak kadar küçük oyların birer ikişer çalınarak bir toplam oluşturmasına ama seçmenlerin bölgesel ya da etnik eğilimlerinin toptan değiştiği izlenimi yaratılmamasına dayanmaktadır.

Florida seçimlerinde Cumhuriyetçiler bu sayede başarılı olurlar.

Die Bold adlı şirket daha sonra isim değiştirir ve satılır, lekeli geçmiş unutulur.

Şirket E+SS yani Election Software Systems adını alır."

Bir seçimin hikayesini böyle anlatıyor Arsev Eraslan ve ekliyor: "u şirketten alınan tüm seçim sistemi yazılımları şaibelidir ve hatta ABD’den kumanda ile bile değiştirilebilir. Umarım YSK sistemini bunlardan almamıştır”

Buna engel olabilmenin tavsiyesini de veriyor... Türkiye'de bunun önüne geçilebileceğini ve çok basit bir toplama sistemiyle önlem alınabileceğini söylüyor. Eraslan "Partiler E+SS dışında böyle bir yazılım alabilir hatta kendileri bile yazdırabilirler. Islak imzalı tutanaklar partiler tarafından bu kendi sistemlerine girilirse E+SS’in hırsızlık olasılığı ortadan kaldırılır.

ABD’de ıslak imzalı tutanaklar olmadığı için bu işi yapabildiler. En önemli şey imzalı tutanaklar ve onları toplayacak bir güvenilir sistem” diyor.