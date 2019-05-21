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Cemalettin Sarar soygun gecesi yaşananları anlattı şükür kurbanı kestik

Cemalettin Sarar soygun gecesi yaşananları anlattı şükür kurbanı kestik

Eskişehir'deki tekstil fabrikasının konutuna giren hırsızlar tarafından rehin alınan ve yüklü miktarda parası soyulan Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, "Hırsızlığı evimizin içini bilen birileri yaptı" dedi. Sarar'ın eşi de o anları "Dehşete kapıldım. Çok eziyet ettiler" diye anlattı.

Sarar, başından geçen talihsiz olaya ilişkin "Soyguncuların, evimizin içini iyi bilen birileriyle bağlantılı olduklarını düşünüyorum. Eşim Zehra'yı acımasızca dövdüler" dedi. Cemalettin Sarar'ın eşi Zehra Sarar da o anları "Dehşete kapıldım. Çok eziyet ettiler" şeklinde konuştu.

Birkaç gün önce evine giren hırsızlar tarafından rehin alınan ve yüklü miktarda parası çalınan Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, "Soyguncuların, evimizin içini iyi bilen birileriyle bağlantılı olduklarını düşünüyorum" dedi.

"7 güvenlik elemanı da farketmedi''

Evlerinin bahçesinde 30 civarında köpek bulunduğunu ancak köpeklerin soygunun gerçekleştiği saatte kapalı bir yerde tutulduğunu ifade eden Sarar, fabrika ve evin güvenliğini sağlayan 7 güvenlik elemanının da olayı fark etmediğini, soyguncuları kaçarken gördüklerini söyledi.

O anları anlattı

Soyguncuların paranın yerini öğrenene kadar kendilerine çok kötü davrandığını belirten Sarar, Sabahyazarı Yavuz Donat'a yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Alt kattaydım. Birden yüzleri maskeli, siyah giyinmiş, biri kadın silahlı 3 kişi ortaya çıktı. Sürekli 'Milyon dolar' diye bağırıyorlardı. Eşimle beni üst kata çıkardılar. Plastik kelepçeyle birbirimize bağladılar. Eşimi acımasızca dövdüler. Evliliğimizden beri hediye gelen, eşime hediye ettiğim tüm mücevherleri alıp gittiler. Plastik kelepçeyi makasla kesip kurtulduk ve polisi aradık."

"Dehşete kapıldık''

Zehra Sarar da şunları söyledi:

"Maskeli 3 kişi birden eve girdi. Sürekli 'kasa', 'anahtar' diyerek üzerime yürüdüler. Dehşete kapıldım. Çok eziyet ettiler. Canımızı kurtarmak için kasa anahtarlarını verdim. Kasanın yerini sormamalarından, kasanın yerini bildiklerini anladım. Bizi öldürebilirlerdi. Allah bizi korudu. Şimdi toparlanıp kendime geldim. Hayatta kaldığımız için şükür kurbanı kestik."

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