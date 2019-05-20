Tekirdağ Malkara'daki cinayet ilçeyi ayağa kaldırdı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bedensel engelli Umut İçin (34), kebap salonu işleten M.K. (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından toplanan öfkeli kalabalık, katil zanlısının iş yeri, evi ve otomobiline saldırarak zarar verdi. Öfkeli kalabalığı polis ve jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi.