Tekirdağ Malkara'daki cinayet ilçeyi ayağa kaldırdı
Demirören Haber Ajansı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırı sonrası öfkeli kalabalık sokağa döküldü. Öfkeli kalabalık polis, çevik kuvvet ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bedensel engelli Umut İçin (34), kebap salonu işleten M.K. (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından toplanan öfkeli kalabalık, katil zanlısının iş yeri, evi ve otomobiline saldırarak zarar verdi. Öfkeli kalabalığı polis ve jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi.
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İlçede kebap salonu işleten M.K., daha önce 3 yıl Malkara Bedensel Engelliler Derneği başkanlığını yapan Umut İçin ile sokak üzerinde karşılaştı.
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İddiaya göre, ikili arasında daha önceden bulunan husumet yüzünden tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Umut İçin'i boğazından bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.
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