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Sarar ailesinin soyulma olayında yeni gelişme Türk İnterpol'ü devreye girdi

Sarar ailesinin soyulma olayında yeni gelişme Türk İnterpol'ü devreye girdi

Geçtiğimiz günlerde Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar, Eskişehir'deki evlerinde maskeli 3 kişi tarafından rehin alındıktan sonra soyuldu. Şüphelilerin yakalanması için Türk Interpol'ü devreye girdiği öğrenildi.

Ünlü giyim markası Sarar'ın sahibi Cemalettin ve eşi Zehra Sarar, evlerine giren maskeli ve silahlı 3 yabancı uyruklu soyguncu tarafından elleri ve ayakları bağlanarak soyuldu. Zanlıların yakalanması için Türk Interpol'ü çalışma başlattığı ortaya çıktı.

Elleri ayakları bağlandı

Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar, evlerine giren maskeli ve silahlı 3 soyguncu tarafından elleri ve ayakları bağlanarak soyuldu.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki konutlarına gelen silahlı 3 şüpheli tarafından rehin alınarak, soyulmalarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soyguncular yabancı uyruklu

Bu kapsamda şüphelilerin yabancı uyruklu olduklarının tespit edilmesi üzerine Türk Interpol'ü devreye girdi.

Kimlikleri gizli tutulan yabancı uyruklu hırsızlık zanlılarının, yurt dışına çıkmak için kullanabilecekleri değerlendirilen noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı.

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