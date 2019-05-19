Gaziantep'te taciz şüphelisini terlikle dövüp polise teslim ettiler

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te taciz şüphelisini terlikle dövüp polise teslim ettiler

GAZİANTEP'te, sokakta yürüyen kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Salih S., çevredekiler tarafından yakalandı. Şüpheli, büyük öfke yaşayan kadın tarafından terlikle dövüldükten sonra polise teslim edildi.

Gaziantep'te taciz şüphelisini terlikle dövüp polise teslim ettiler - Sayfa 1

GAZİANTEP Güvenevler Mahallesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Salih S., sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birisini sarılarak öpmeye çalıştı.

16
Gaziantep'te taciz şüphelisini terlikle dövüp polise teslim ettiler - Sayfa 2

Kızlar kaçarak kurtulurken, olayı fark eden çevredekiler, taciz şüphelisini yakalayıp, tekme tokat vurmaya başladı.

26
Gaziantep'te taciz şüphelisini terlikle dövüp polise teslim ettiler - Sayfa 3

Bu sırada yaşananları haber alan mahalle sakinleri de dışarı çıkarak taciz şüphelisine tepki gösterdi.

36
Gaziantep'te taciz şüphelisini terlikle dövüp polise teslim ettiler - Sayfa 4

Bu sırada öfkelenen bir kadın ise hakaret ettiği şüpheli Salih S.'ye, ayağından çıkardığı terlikle vurmaya başladı.

46