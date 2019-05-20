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Akit yazarı Yakışıklı'dan sert sözler: Mansur Yavaş benden 100 bin TL istiyor

Akit yazarı Yakışıklı'dan sert sözler: Mansur Yavaş benden 100 bin TL istiyor

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, yeni yazısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisine 100 bin TL'lik dava açtığını açıkladı.

Hacı Yakışıklı, Yeni Akit'te "Mansur Yavaş benden 100 bin TL istiyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bunu bir reklam mevzusu yahut şahsi mevzu görmüyorum. İçimde endişe ve korku yok! Allah’ın dediği olur. Şayet başımıza bir iş gelecekse Allah’ın rızasını gözeterek yaptığımız işlerden dolayı gelsin" diye yazdı.

"Mazbatasız’ olan 10 bin TL’lik"

Yakışıklı, "Geçenlerde Ahmet Kekeç; ’İmamoğlu benden 10 bin TL istiyor’ başlıklı yazı kaleme alınca ‘mazbatasız’ olan 10 bin TL’lik, ‘mazbatalı’ olan 100 bin TL’lik davalar açıyor diye bilin istedim!" ifadelerini kullandı. 

"Bakın alenen destek var, bunun bedelini isteyecekler"

Yakışıklı, "Terör örgütü yöneticileri ‘İstanbul ve Ankara’da’ bu kişilere destek çağrısı yaparken bu durum zorlarına gitmeyenler; biz ‘Bakın alenen destek var, bunun bedelini isteyecekler, onlar da vermek zorunda kalacak’ dediğimizde zorlarına gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Herkesi böyle kucaklıyorlar işte"

Yakışıklı sözlerini böyle sürdürdü: ’İşte MİT TIR’ları’ diyenler CHP’de, ‘B.kunda boğul Türkiye’ diyenler, ‘İnandığınız Allah’ diyenler, ‘PKK terör örgütü değil’ diyenler, ‘YPG mi bizi vuracakmış?’ diyenler, ‘5’i hariç hepsinin başını açtırdım’ diyenler, ‘Devletiniz teröristtir’ diyenleri destekleyenler, Kürtçe klip çekeceğim diyen Ahmet Kaya’ya çatal fırlatanlar; hepsi CHP’de! Herkesi böyle kucaklıyorlar işte!

"Ağzını yine bıçak açmıyor"

Ancak dengeleri bozuldu. Seçimin yenilenmeyeceğini düşünen İmamoğlu ‘maskeyi’ erken çıkardı. Seçim öncesi ‘Demirtaş’ın dava dosyasını bilmiyorum’ diyen İmamoğlu birdenbire ‘Demirtaş’ın siyasi çizgisini beğeniyorum’ deyiverdi. Şimdi ağzını yine bıçak açmıyor. 

Yakışıklı'nın yazısının tamamını okumak için tıklayınız...

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