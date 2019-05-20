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"ABD-İran savaşı Irak'ın sonunu getirir"

"ABD-İran savaşı Irak'ın sonunu getirir"

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD-İran gerilimiyle ilgili Irak yönetimini uyardı. Şii lider, iki ülke arasındaki gerilime dikkat çekerek Irak'ın olası bir savaşta konumundan dolayı ülkesinin sonu gelebileceği uyarısında bulundu.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkesinin, ABD ve İran arasında savaş olasılığına karşı ciddi tutum sergilememesi halinde, iki taraf arasında çıkacak bu savaşın Irak'ın sonunu getireceği uyarısında bulundu.

Sadr, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben, İran ve ABD arasında bir savaşın körüklenmesinden yana değilim. Irak'ın da bu savaşa sürüklenip, İran ve ABD arasında çatışma sahası olması taraftarı da değilim. Irak olarak birlik içerisinde ve ciddi tutum sergilemezsek ABD ve İran savaşı Irak'ın sonunu getirir." ifadelerini kullandı.

"Ne Irak ne de halkı, başka bir savaşı kaldıramaz." diyen Şii lider, "Bizim, barış ve imara ihtiyacımız var. Herhangi bir taraf Irak'ı savaşa sürüklerse ve bu savaş için saha olmasına neden olursa o, Irak halkının düşmanı olur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İran'ın da savaşa girmek istemediğini söyleyen Sadr, bunun tetiklenmemesi gerektiğini belirtti.

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