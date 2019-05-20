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Kırşehir'de feci kaza: Otomobil parçalandı

Kırşehir'de feci kaza: Otomobil parçalandı

Kırşehir'de hastane yolunda meydana gelen kazada otomobil ile otobüs çarpıştı. Kazada otomobil, otobüsün altında yaklaşık 60 metre sürüklenirken, otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kırşehir'de hastaneye tedavi için gidenlerin içinde olduğu otomobilin otobüsle çarpışması sonucu 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerinde seyir halinde olan Gürkan İlağ'ın kullandığı 60 NR 06 plakalı Kiğı Karakoçan firmasına ait otobüs, Kırşehir kent merkezindeki Türbe Kavşağı'nda yan yoldan çıkan Emre Aydın 40 AN 089 idaresindeki plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, otobüsün altında yaklaşık 60 metre sürüklendi.

Otomobil sürücüsü Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden yaralı olarak çıkarılan Burcu (18) ve Yıldız Gökoğuz da (53) kaldırıldıkları Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından hastaneye gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirince acil serviste müdahale edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolunun bir şeridi, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Bu arada Emre Aydın'ın, komşuları olan Burcu ve Yıldız Gökoğuz'u tedavi için hastaneye götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazanın ardından CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, hastaneye gelerek bilgi aldı.

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