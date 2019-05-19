Galatasaray'ın kasasına giren para

Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, büyük bir gelirin de sahibi oldu. Şampiyon Cimbom'un kasasına 450 milyon TL girdi.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, elde ettiği şampiyonlukla hem kendisine gönül verenleri sevindirdi hem de önemli miktarda bir parayı kasasına koydu.

Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, elde ettiği galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Galatasaray, şampiyonluk ve şampiyonluk sayısına göre de ödüller alacak.

Süper Lig'deki başarısı dolayısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Galatasaray'ın bu sezonki performans gelirleri 450 milyon lirayı buldu.

Ligde mücadele ettiği için 38,5 milyon lira 'ayak bastı' parası alan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçını da kazanarak toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan sarı-kırmızılı takım, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon euro gibi bir geliri de kasasına koyacak.

Toplam 450 milyon lira

Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.