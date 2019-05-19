Galatasaray Başakşehir maçında saha karıştı

Galatasaray Başakşehir maçında saha karıştı

Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği mücadelede Bajic'in golünden sonra Emre Belözoğlu, filelerden gelen topu Galatasaray tribünlerine doğru vurunca sahada tansiyon yükseldi.

Galatasaray Başakşehir maçında saha karıştı - Sayfa 1

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Kazanan takımın şampiyon olacağı mücadelede Bajic'in golü sonrası sinirler gerildi.

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Galatasaray Başakşehir maçında saha karıştı - Sayfa 2

Karşılaşmanın 17. dakikasında Elia'nın ortasında Bajic kafayla topu sarı-kırmızılıların ağlarına gönderdi. Başakşehirli futbolcuların sevinci sırasında maçta tansiyon yükseldi.

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Galatasaray Başakşehir maçında saha karıştı - Sayfa 3

Emre Belözoğlu, golden sonra filelerden gelen topu Galatasaray tribünlerine doğru vurdu. Bajic de gol sevinci sırasında tribünlere doğru hareket yapınca sahaya su şişeleri atıldı.

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Galatasaray Başakşehir maçında saha karıştı - Sayfa 4

Saha karışınca, yedek kulübünesinde de tartışma yaşandı. İki takımın yedek kulübesi arasında yaşanan gerginlik esnasında İsmail Çipe ile Adebayor birbirlerinin üzerine yürüdü.

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