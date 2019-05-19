Galatasaray Başakşehir maçında saha karıştı
Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği mücadelede Bajic'in golünden sonra Emre Belözoğlu, filelerden gelen topu Galatasaray tribünlerine doğru vurunca sahada tansiyon yükseldi.
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Kazanan takımın şampiyon olacağı mücadelede Bajic'in golü sonrası sinirler gerildi.
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Karşılaşmanın 17. dakikasında Elia'nın ortasında Bajic kafayla topu sarı-kırmızılıların ağlarına gönderdi. Başakşehirli futbolcuların sevinci sırasında maçta tansiyon yükseldi.
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Emre Belözoğlu, golden sonra filelerden gelen topu Galatasaray tribünlerine doğru vurdu. Bajic de gol sevinci sırasında tribünlere doğru hareket yapınca sahaya su şişeleri atıldı.
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Saha karışınca, yedek kulübünesinde de tartışma yaşandı. İki takımın yedek kulübesi arasında yaşanan gerginlik esnasında İsmail Çipe ile Adebayor birbirlerinin üzerine yürüdü.
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