Galatasaray 22. şampiyonluğunu ilan etti

Galatasaray 22. şampiyonluğunu ilan etti

Spor Toto Süper Lig’de bitime 1 hafta kala Galatasaray, en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir’i sahasında 2-1 yenerek, 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray 22. şampiyonluğunu ilan etti - Sayfa 1

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun düğümü, Türk Telekom Stadyumu’nda çözüldü.

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Galatasaray 22. şampiyonluğunu ilan etti - Sayfa 2

Haftaya 66’şar puanla giren Galatasaray ve Medipol Başakşehir, kozlarını Seyrantepe’de paylaştı.

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Galatasaray 22. şampiyonluğunu ilan etti - Sayfa 3

Mücadelenin ilk devresini 1-0 mağlup kapatan sarı-kırmızılılar, müsabakayı 2-1 kazanarak, kariyerindeki 22. şampiyonluğunu ilan etti.

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Galatasaray 22. şampiyonluğunu ilan etti - Sayfa 4

Kupa yine Sivas’ta

15 Mayıs Çarşamba günü Sivas’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar’ı 3-1’le geçerek kupanın sahibi olan Galatasaray, şampiyonluk kupasını yine Sivas’ta alacak.

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