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Kars'ta arazi kavgası 4 ölü 7 yaralı

Anadolu Ajansı
Kars'ta arazi kavgası 4 ölü 7 yaralı

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kavgayı jandarma ekipleri güçlükle önledi. Köye giriş çıkışı yasaklayan jandarma, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıkamış ilçesine bağlı Çayyazı köyünde, Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi yüzünden silahlı kavga çıktı.

İlk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla Sarıkamış ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. 

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