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Bursaspor Göztepe maçı golleri ve geniş özeti

Bursaspor Göztepe maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kümede kalmayı yakından ilgilendiren mücadelede Bursaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Göztepe'nin iki golü VAR nedeniyle iptal edilirken Deniz Kadah, bir de penaltı kaçırdı. İki takımın da ligde kalma umutları son haftaya kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Bursaspor ile Göztepe karşı karşıya gelirken, maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Maça damga vuran anlar ise Göztepe'nin attığı iki golün VAR kararı sonrasında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi ve yine konuk ekibin Deniz Kadah ile bir penaltı atışından yararlanamaması oldu.

Hayati önem taşıyan maç golsüz bitti

İki takım içinde hayati önem taşıyan maç 0-0 sona erdi.

Göztepe'nin maç boyunca attığı iki gol VAR'a takılırken, Deniz Kadah da penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 34'e, Göztepe ise 35'e yükseltti.

Böylece ligde kalma yarışı son haftaya kalmış oldu.

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