HABER /  POLİTİKA
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Çoğu Ak Parti'li 150 seçmen 23 Haziran'da sandık başında olacak!

Çoğu Ak Parti'li 150 seçmen 23 Haziran'da sandık başında olacak!

Türkiye gazetesi, 31 Mart’ta muhtarlık seçimi için anne-babasını memleketlerine oy kullanmaya götüren, "Çoğu AK Parti'li 150 bin seçmen 23 Haziran’da sandık başında olacak" iddiasını gündeme getirdi.

Gazetenin bugünkü ilk sayfasında yer alan Yücel Kayaoğlu imzalı haberde, AK Parti’nin İstanbul’da gerçekleştireceği seçim çalışmalarına dair AK Parti kurmaylarının şu ifadelerine yer verildi:

"Kütüğünü İstanbul’dan taşımıştı"

"Muhtar adaylarının yoğun baskısı nedeniyle zaten binlerce kişi seçmen kütüğünü İstanbul’dan taşımıştı. Bir de bizzat kendi seçmenimiz olduğunu bildiğimiz ama sandığa gitmediğini tespit ettiğimiz isimlerle yaptığımız temaslarda, bize anne veya babasını muhtarlık seçiminde oy kullanması için köye götürdüğünü söyleyenler oldu. Yani kendisi İstanbul’da seçmen görünüyor, ama anne-babası memleketinde kayıtlı. Yaşlı anne babası yalnız gitmesin diye onlara refakat ettiğini, bu nedenle İstanbul’da oy kullanamadığını söyleyen çok seçmen tespit ettik."

100-150 bin civarında

"AK Parti kaynakları, İstanbul’da çocuklarının yanında yaşayan yaşlı anne-babalarını seçimler için memlekete götüren 100-150 bin civarında İstanbullu seçmen olduğunu tahmin ettiklerini, bu seçmenlerin 23 Haziran’da sandığa gitmelerini beklediklerini dile getirdi” denen haber şöyle devam etti:

AK Parti kurmayları, İstanbul’da 1,7 milyonun üzerinde sandığa gitmeyen seçmen üzerinde yapılan analizlerde, bu seçmenlerin 900 bine yakınının ‘bilinçli olarak’ oy kullanmadığını gördüklerini söylüyor. AK Parti kaynakları, bu durumdaki kişilerin ‘Belediye başkanına veya milletvekilline kızgınlık, hizmetleri yeterli bulmama, parti politikalarına yönelik tepkiler ve ekonomi-hayat pahalılığı’ gibi nedenlerle sandığa gitmediklerini dile getirdi."

CHP, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurmuştu

AK Parti’li yetkililerin yaptıkları açıklamalarda, 23 Haziran öncesinde oy kullanmayan seçmenlere odaklanacaklarını söylemesi tepki çekmişti. CHP’li yetkililer, Yüksek Seçim Kurulu’nun bu bilgileri elde etmesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek AK Parti’nin bu listeleri nasıl elde ettiğini sorgulamıştı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç da seçmenlerin kişisel sağlık verileri başta olmak üzere kişisel verilerini kanuna aykırı biçimde ele geçirilmiş olması iddiasıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
100 yıllık onur! Atatürk'ü temsil eden bayrak karaya işte böyle çıkarıldı
Foto Galeri 100 yıllık onur! Atatürk'ü temsil eden bayrak karaya işte böyle çıkarıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP harekete geçti! İmamoğlu çarşamba günü start verecek
CHP harekete geçti! İmamoğlu çarşamba günü start verecek
Kars'ta 8 gündür aranan minik Nurcan'dan acı haber!
Kars'ta 8 gündür aranan minik Nurcan'dan acı haber!
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi belli oldu! İşte Allahyar ile ilgili detaylar
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi belli oldu! İşte Allahyar ile ilgili detaylar
İşte Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine geçecek bomba isim!
İşte Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine geçecek bomba isim!
Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi netleşti!
Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi netleşti!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Sayıştay raporu açıklaması!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Sayıştay raporu açıklaması!
ÖNCEKİ HABERLER
Yarın liseler tatil mi 20 Mayıs pazartesi tatil açıklaması yeni
Yarın liseler tatil mi 20 Mayıs pazartesi tatil açıklaması yeni
Memur maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatar mı?
Memur maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatar mı?
19 Mayıs zaferinin 2019 kaçıncı yılı 19 Mayıs nedir önemi
19 Mayıs zaferinin 2019 kaçıncı yılı 19 Mayıs nedir önemi
AUZEF sonuçları 2019 AKSİS girişi ile sınav sonuç sorgulama
AUZEF sonuçları 2019 AKSİS girişi ile sınav sonuç sorgulama
Kan vermek ya da kan vermek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Kan vermek ya da kan vermek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?
Oruçluyken mastürbasyon yapanın orucu bozulur mu?
Oruçluyken mastürbasyon yapanın orucu bozulur mu?
20 Mayıs ilkokullar yarın tatil mi pazartesi okul var mı?
20 Mayıs ilkokullar yarın tatil mi pazartesi okul var mı?
Yorumlar 14 yorum