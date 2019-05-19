Çoğu Ak Parti'li 150 seçmen 23 Haziran'da sandık başında olacak!

Türkiye gazetesi, 31 Mart’ta muhtarlık seçimi için anne-babasını memleketlerine oy kullanmaya götüren, "Çoğu AK Parti'li 150 bin seçmen 23 Haziran’da sandık başında olacak" iddiasını gündeme getirdi.

Gazetenin bugünkü ilk sayfasında yer alan Yücel Kayaoğlu imzalı haberde, AK Parti’nin İstanbul’da gerçekleştireceği seçim çalışmalarına dair AK Parti kurmaylarının şu ifadelerine yer verildi:

"Kütüğünü İstanbul’dan taşımıştı"

"Muhtar adaylarının yoğun baskısı nedeniyle zaten binlerce kişi seçmen kütüğünü İstanbul’dan taşımıştı. Bir de bizzat kendi seçmenimiz olduğunu bildiğimiz ama sandığa gitmediğini tespit ettiğimiz isimlerle yaptığımız temaslarda, bize anne veya babasını muhtarlık seçiminde oy kullanması için köye götürdüğünü söyleyenler oldu. Yani kendisi İstanbul’da seçmen görünüyor, ama anne-babası memleketinde kayıtlı. Yaşlı anne babası yalnız gitmesin diye onlara refakat ettiğini, bu nedenle İstanbul’da oy kullanamadığını söyleyen çok seçmen tespit ettik."

100-150 bin civarında

"AK Parti kaynakları, İstanbul’da çocuklarının yanında yaşayan yaşlı anne-babalarını seçimler için memlekete götüren 100-150 bin civarında İstanbullu seçmen olduğunu tahmin ettiklerini, bu seçmenlerin 23 Haziran’da sandığa gitmelerini beklediklerini dile getirdi” denen haber şöyle devam etti:

AK Parti kurmayları, İstanbul’da 1,7 milyonun üzerinde sandığa gitmeyen seçmen üzerinde yapılan analizlerde, bu seçmenlerin 900 bine yakınının ‘bilinçli olarak’ oy kullanmadığını gördüklerini söylüyor. AK Parti kaynakları, bu durumdaki kişilerin ‘Belediye başkanına veya milletvekilline kızgınlık, hizmetleri yeterli bulmama, parti politikalarına yönelik tepkiler ve ekonomi-hayat pahalılığı’ gibi nedenlerle sandığa gitmediklerini dile getirdi."

CHP, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurmuştu

AK Parti’li yetkililerin yaptıkları açıklamalarda, 23 Haziran öncesinde oy kullanmayan seçmenlere odaklanacaklarını söylemesi tepki çekmişti. CHP’li yetkililer, Yüksek Seçim Kurulu’nun bu bilgileri elde etmesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek AK Parti’nin bu listeleri nasıl elde ettiğini sorgulamıştı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç da seçmenlerin kişisel sağlık verileri başta olmak üzere kişisel verilerini kanuna aykırı biçimde ele geçirilmiş olması iddiasıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurmuştu.