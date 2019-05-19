AUZEF sonuçları 2019 AKSİS girişi ile sınav sonuç sorgulama

istanbul Üniversitesi bünyesinde olan AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF bütünleme sınav sonuçları ÖYS üzerinden TC numarası işe sorgulanacak. AKSİS üzerinden kayıt yapan öğrencilerin girebileceği vize AUZEF sonuçları yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki edecek.

AUZEF sınav sonuçları erişime açıldı mı sorusu öğrencilerin gündeminde. 4-5 Mayıs'ta yapılan AUZEF sınav sonuçları 10 iş günü içinde İstanbul Üniversitesi bünyesinde olan AUZEF bütünleme sonucu ÖYS üzerinden görüntülenebilecek. İşte, AUZEF sınav sonuçları hakkında merak edilen bazı detaylar...

AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören birçok öğrencinin gündeminde yer alıyordu. AUZEF sınav sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden 10 gün içinde erişime açılacak. Peki, sınav sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...

İstanbul Üniversitesi öğrencisiyim Akademik Kayıt Sistemine (AKSİS) giriş yapamıyorum:

Akademik Kayıt Sisteminde (AKSİS) hiç hesap oluşturmamış iseniz, öncelikle aksis.istanbul.edu.tr adresinde bulunan “Hesap oluştur” alanından hesap oluşturmanız gerekmektedir. Hesabınız var fakat şifrenizi unutmuş iseniz “Şifremi unuttum” alanından şifrenizi oluşturarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi güncellediğiniz halde, e-posta adresinize gelen kullanıcı bilgilerinizle sisteme hala giremiyor iseniz, lütfen aksis.istanbul.edu.tr adresinde bulunan zarf ikonundan hata talep formu doldurunuz.

SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR: Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.